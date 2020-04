O presidente Jair Bolsonaro foi à frente do QG do Exército no dia dessa força, aderiu a um ato subversivo contra a democracia e discursou com entusiasmo e favor da “intervenção militar” com ele, é claro. O procurador-geral da República, Augusto Aras, fez bem em representar ao STF contra esses manifestantes antidemocráticos e precisa investigar até levá-los à prisão se for o caso.