Aras mostra a que veio

O amigão do presidente e do clã Bolsonaro Alberto Fraga, candidato a meio ministério da Justiça de Moro, a banda da segurança pública, indicou ao chefe do governo Augusto Aras, para Procuradoria-Geral da República. Filho e conviva de petistas, sucessor de Raquel Dodge deixa claro por que lhe foi confiada pela patrulha antiMoro a chefia do MPF: acaba de recorrer contra decisão do relator da Lava Jato no STF, ministro Edson Fachin, de homologar a delação premiada do ex-governador do Rio Sérgio Cabral. Atendeu à pendenga da corporação contra a Polícia Federal e à cúpula do Judiciário, que teme a língua de seu Cabral.

Assuntos para comentário da quarta-feira 12 de fevereiro de 2020