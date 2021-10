Aras finge que investiga para não achar

Augusto Aras se manifestou-se ao Supremo Tribunal Federal favoravelmente à quebra de sigilo fiscal pela CPI da Pandemia do advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef. Boa, mas tem um detalhe. Aras propõe um prazo mínimo. A CPI determinou a quebra de sigilo desde abril de 2016 e Aras propôs que seja desde março de 2020. É uma simulaçãode investigação. Ou seja, autorizou a quebra do sigilo por um prazo curto demais para parecer que está invevtigando mas, de fato, finge que investiga para não achar. Este é um truque de malandros como o dublê de advogado e procurador, condição que foi autorizado pela Constituição da República a envergar. Ainda parece distante o dia em que o procurador-geral da República aja como manda a Carta Magna, e não como causídico do clã presidencial.

Assuntos para o comentário de sexta-feira 22 de outubro de 2021

1 – Haisem – Ruptura do teto de gastos implode equipe de Guedes – Esta é a manchete da primeira página da edição impressa do Estadão de 22 de outubro de 2022. Em que a debandada de secretários do Ministério da Economia pode influir na permanência ou retirada do antigo posto Ypiranga do pretenso comando das contas públicas no País, a seu ver

2 – Carolina – Bolsonaro chama relatório da CPI de “festival de baboseiras” e o compara à Comissão da Verdade – Esta é notícia na Edição Política do jornal desta sexta-feira. Na sua opinião, que significa de verdade esta saraivada de desaforos do presidente da República contra o relatório final da comissão parlamentar de inquérito sobre a Covid no Senado

3 – Haisem – O despacho do procurador-geral da República mantendo parcialmente a quebra do sigilo fiscal para o advogado da família Bolsonaro, Frederick Wasseff, pode dar aos membros da CPI alguma esperança de que ele venha a autorizar a investigação dos nove crimes apontados pelo relator ao chefão do clã presidencial

4 – Carolina – Entidades citadas em relatório à COP 26 negam ter sido ouvidas – Este é o título de uma chamada de primeira página do Estadão de hoje. O que dizer de mais esse vexame internacional que o atual governo brasileiro parece fazer questão de nos fazer passar

5 – Haisem – Elite política expropria recursos coletivos – Este é o título da chamada de primeira página do jornal para artigo da economista do Insper Laura Karpuska publicado na página B5 da editoria de Economia do jornal do dia. Até que ponto essa constatação é verdadeira e ao mesmo tempo muito grave, na sua opinião

6 – Carolina – Sem fonte de recursos Bolsonaro anuncia “Bolsa caminhoneiro” – Este é o título de chamada de primeira página do Estadão que está circulando. O que esse anúncio revela de importante no comportamento de Jair Bolsonaro no comando da República