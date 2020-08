Aras, despachante-geral dos Bolsonaros

Nesta semana tétrica para os três poderes da República, o subprocurador-geral Humberto Jacques de Medeiros despachou ao STF contra recurso do MP do Rio contrariando decisão do TJ-RJ de conceder foro privilegiado ao ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro no inquérito do peculato na Alerj. Enquanto isso, o procurador-geral Augusto Aras considerou “indevida” intervenção do STF na abertura de inquérito de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, que Maia se nega abrir, sob o argumento que o assunto é político, não jurídico. Ou seja, a PGR cumpriu o papel que seria mais adequado a um escritório de despachos para a famiglia presidencial. E subiu a temperatura do fogo no inferno astral do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro com o cancelamento Pela 8.ª Turma do TRF-4 de Porto Aledgre de uma sentença dele contra um tesoureiro do PT e um empreiteiro condenado por lhe pagar propina. Trata-se de um verdadeiro deus-nos-acuda para a Lava Jato. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.