Aras desonra Ministério Público

Repercussão da live do procurador-geral da República no grupo Prerrogativas, de advogados dos flagrados furtando pela Operação Lava Jato foi tão ruim que a famiglia Bolsonaro emudeceu nas redes sociais e de fanáticos só Carla Zambelli pôs a cara para bater apelando para a narrativa petista acusando os procuradores de serem “tucanistas”. Para evitar mais danos, Augusto Aras tentou explicar-se para senadores em outra transmissão, mas no fim o tiro saiu pela culatra, porque ele reconheceu que não tinha provas de acusações de improbidade e chantagem que fez aos colegas de Curitiba, numa demonstração impressionante de extrema leviandade. Senadores reclamaram, mas não se peopuseram a fazer o que seria sua obrigação: demiti-lo da função, que está desonrando.

Assuntos para comentário da quinta-feira 30 de julho de 2020:

1 – Haisem – Associação de Procuradores da República rebate Aras e nega “trabalho “clandestino” das forças-tarefas – Este é o título de uma notícia dada na capa do Portal do Estadão neste momento – Por que a entidade da classe reagiu às afirmações do procurador-geral da República numa live do Partido dos Trabalhadores conclamando ao “fim do lavajatismo”

2 – Carolina – Toffoli defende 8 anos de espera a juízes-candidatos – Este é o título de uma chamada de primeira página da edição impressa do Estadão hoje. Que sólidos motivos institucionais levaram o residente do Supremo Tribunal Federal a temtar negar a magistrados de carreira direito de igualdade de qualquer cidadão perante a lei para disputar eleições

3 – Haisem – Após apelo de Toffoli, Maia afirma que quarentena para juízes deve valer para 2022 – O que, a seu ver, esta notícia, dada na capa da edição de política do Portal do Estadão revela em matéria de conspiração dos políticos com representação no Legislativo, negando o princípio segundo o qual nenhuma lei pode retroagir contra nenhum direito

4 – Carolina – Toffoli suspende investigação contra Serra uma hora antes de tucano virar réu – O que esta notícia, dada em manchete na edição de Política do Portal do Estadão, lhe sugere

5 – Haisem – Viúva de miliciano ligado à “rachadinha” de Flávio Bolsonaro via como incerto “apoio de políticos” – é a notícia da na capa do Portal do Estadão hoje cedo. O que teria, a seu ver, motivado a viúva do capitão Adriano da Nóbrega a contar com a ajuda de políticos para o chefão da milícia de Rio das Pedras e do Escritório do Crime

6 – Carolina – Ministério tem 9 milhões e 800 mil testes por falta de insumos – Que avaliação qualquer cidadão pode ter, a seu ver, da competência de gestão na Saúde do governo Bolosonaro após ler a manchete da edição impressa do Estadão desta quinta-feira