Aras acusa Pazuello para livrar Bolsonaro

1 – O PGR Augusto Aras pediu ao STF autorização para investigar Pazuello para livrar o presidente, que é o verdadeiro omisso no combate à crise sanitária provocada pela pandemia da covid-19; e o intendente incompetente da Saúde se mandou para o Amazonas. 2 – A política armamentista da famiglia Boçalnaros é covarde e produz tragédias. 3 – Lewandowski autoriza entrega de provas criminosas de celulares hackeados de autoridades para a defesa de Lula. 4 – Alexandre de Moraes nada apresentou até agora de concreto para deter o gabinete do ódio no Planalto. 5 – Faustão se aposentará em dezembro. 6 – São Paulo faz 467 anos de existência. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

