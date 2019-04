Aprende com a Coreia, Weintraub!

Abraham Weintraub pode superar o trauma provocado na educação brasileira pelo desastre representado por Vélez Rodríguez, o brevíssimo. Ele tem bons exemplos de outros ministros da Educação que não foram doutores, como ele não é, tais como Gustavo Capanema e Jarbas Passarinho. Seu grande desafio para tirar nossa instrução básica da situação vexaminosa em que se encontra será abandonar a guerra ideológica para seguir exemplo dos tigres asiáticos, especialmente a Coreia do Norte, que partiu da miséria para a prosperidade com uma educação exemplar. Assim como ele, que foi de contínuo a diretor do Grupo Votorantim, dos Ermírio de Moraes. Direto ao assunto. Inté. E, atendendo a pedidos, só a verdade nos salvará!

