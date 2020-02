Sempre que acontece um temporal como o que caiu em São Paulo desde a madrugada e ora está desabando no Rio, as autoridades vêm a público dizer que a culpa não é deles, mas do excesso de chuva. Trata-se de uma desculpa cínica e inócua. Um toró como o de hoje deveria mesmo era modificar o padrão de planejamento dos gestores municipais para uma ainda maior ser enfrentada, ora!