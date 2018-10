Apenas um imenso cansaço

Irmão de Ciro Gomes, que foi candidato pelo PDT e ficou em terceiro lugar no primeiro turno, o ex-governador e senador eleito no mesmo pleito Cid virou inesperado porta-voz da parte da sociedade brasileira que não aguenta mais o PT e o culto à personalidade de Lula ajudando a explicar que não está havendo guinada à direita nem manifestação nazistoide do eleitorado, mas apenas um imenso e indignado cansaço. Se gostar deste vídeo, poderá inscrever-se neste meu canal de Youtube e, então, passará a ser informado dos próximos que eu gravar e publicar.

