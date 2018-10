As mudanças radicais na campanha de Lula/Haddad do primeiro para o segundo turno emulam fatos históricos de estelionato politico como a exclusão de Trotski por Stalin da fotografia com Lenin e a sessão secreta do PCUS na qual Kruchev denunciou os crimes de Stalin. Se gostar deste vídeo, pode inscrever-se no meu canal no Youtube e assim será informado sempre que eu fizer um novo.

Para ver o vídeo clique aqui