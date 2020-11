Anvisa serve a Bolsonaro

1 – Após o presidente Jair Bolsonaro ter comemorado a morte de voluntário brasileiro no teste da Corona-Vac, não há mais dúvidas da vassalagem da direção da Anvisa, em especial do trumpista olavista Barra Torres, ao Executivo e isso basta para que este seja demitido já. 2 – O MP/RJ constatou que o senador sonso Flávio Bolsonaro e sua mulher, Fernanda, pagaram R$ 295,5 mil em dinheiro vivo sem origem por um apartamento na Barra da Tijuca. “Deu ruim” de novo. 3 – Em artigo na página 2 do Estadão hoje, “De volta à boa e velha democracia”, contei que Joe Biden prometeu governar para todos, enquanto Trump perdeu a eleição nos EUA por se ter limitado a só atender a seu eleitorado e seu “amigo” Bolsonaro governa apenas para a própria famiglia. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui