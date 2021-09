Anvisa fez o certo ao parar o jogo

Para ouvir comentário clique no link e, em seguida, no play:

Assuntos para segunda-feira 6 de setembro de 2021-09-06

1 – A batalha que a Anvisa barrou – Este é o título de um texto legenda de foto de Alex Silva, do Estadão, retratando o jogo entre Brasil e Argentina, que durou cinco minutos na Arena Neoquímica, pelas eliminatórias do Mundial do Qatar. O que houve de insólito no grotesco espetáculo do domingo

2 – O mau exemplo de Bolsonaro em campo – Este é o título do vídeo publicado no Blog do Nêumanne no portal do Estadão que está no ar neste momento. O que provocou e qual foi a maior vítima da partida interrompida ontem no campo do Corinthians

3 – Ministros ainda avaliam se devem tomar parte dos atos – Este é o título de primeira página da edição impressa do Estadão de 6 de setembro de 2021. O que causa essa dúvida na Esplanada dos Ministérios a respeito da adesão do primeiro escalão do governo Bolsonaro à exibição de força que o presidente da República pretende dar, ameaçando até a democracia

4 – Esquema de pirâmide financeira se alastra e mobiliza a Comissão de Valores Mobiliários – Esta é a manchete de primeira página do jornal desta segunda-feira. O que facilita e incentiva esse crime financeiro neste nosso Brasil da pandemia e das crises

5 – Bolsonaro tem que sair já, diz Rabinovic – Este é o título do vídeo da série Nêumanne Entrevista publicada semanalmente no Blog do Nêumanne no portal do Estadão. O que justifica posição tão peremptória do veterano de coberturas do Estadão no Oriente Médio sobre as crises que atualmente ocorrem em nosso país

6 – Segredos do sucesso de Maurício de Sousa – Este é o título do vídeo semanal da série Dois Dedos de Prosa, publicada no portal do Estadão que está circulando. O que há de interessante e até comovente na história do criador de Mônica e Cebolinha nos quadrinhos brasileiros