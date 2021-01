Anvisa aprova coronavac e humilha capitão

A Anvisa aprovou por unanimidade o uso experimental das vacinas coronavac e de Oxford, Astrazeneca e Fiocruz. Seus cinco diretores também afirmaram que a vacina tem um prazo para imunizar quem a toma e que é fundamental manter com rigor as recomendações da OMS, que o primeiro ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta adotou e propagou em entrevista coletivas diárias com sua equipe técnica: distanciamento social, uso das máscaras e higienização permanente e rigorosa para evitar o contágio. Na votação, a unanimidade da diretoria da Anvisa também fez questão de condenar o tal “tratamento precoce”, que é nada mais nada menos do que dióxido de cloroquina, adotando critério científico de forma até inesperada. Bolsonaro, com sua barriguinha de chope, deve conhecer a expressão: foi barba, cabelo e bigode.

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos de comentário na segunda-feira 18 de janeiro de 2021

1 – Haisem – Anvisa aprova uso emergencial de vacinas; São Paulo inicia vacinação – Esta é a manchete de primeira página do Estadão de hoje, abrindo a semana. O que você tem a dizer sobre as duas notícias, serão de fato alvissareiras ou ainda há a atravessar muito do longo deserto da pandemia

2 – Carolina – Sem imunizante, Pazuello critica “marketing” – Este é o título de uma chamada de primeira página do jornal. Você concorda ou discorda da crítica do ministro da Saúde à rapidez com que o governador de São Paulo, João Doria se deixou fotografar ao lado da primeira brasileira a ser imunizada após longa e árdua batalha políltica com Jair Bolsonaro

3 – Haisem – Saudável para poder curar – Este é o título de outra chamada de primeira página do Estadão de hoje. Quem é o primeiro brasileiro a ser vacinado e por que foi escolhido

4 – Carolina – Você esperava a goleada de cinco a zero na votação da diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) contra o negacionismo do presidente Jair Bolsonaro em relação à pandemia da covid 19, a imunização em geral e a Coronavac em particular

5 – Haisem – Enem tem ausência recorde, mas alunos são barrados – Este é título de chamada na primeira página do jornal. O que você tem a dizer do resultado da batalha judicial do governo para realizar a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio

6 – Carolina – Bolsonaro é louco, diz Reale – Em que o participante do impeachment de Fernando Collor e co-autor do de Dilma Rousseff, ex-ministro da Justiça Miguel Reale Jr., apoiou argumento tão pesado para justificar um possível afastamento de Jair Bolsonaro da Presidência da República no meio de uma pandemia e uma recessão econômica