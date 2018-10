Amor ou ódio por Lula

O desabafo do ex-governador e senador eleito Cid Gomes pondo água no chope da festa do lançamento da adesão de seu partido, o PDT, com o PT à chapa Lula/Haddad do PT em Fortaleza, serviu para esclarecer de vez que, ao contrário do que se acredita, o segundo turno da eleição presidencial não será decidido entre adeptos da esquerda e da direita. Na verdade, se travará nas urnas uma disputa para saber se a maioria dos brasileiros é de devotos do mito do padim Lula ou de cidadãos que o detestam por tudo o que foi feito pelo líder e por seu partido, o PT, que, em nome do socialismo e do amor aos pobres, promoveu a maior crise e o maior escândalo de corrupção da História do País. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde as 6 horas da quarta-feira 17 de outubro de 2018.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no player

Para ver vídeo do discurso de Cid Gomes clique aqui