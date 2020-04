Amém a Bolsonaro não salva

O Brasil registrou ontem, em atualização da plataforma do Ministério da Saúde, 3.904 casos confirmados da covid-19, transmitida pelo novo coronavírus. O número corresponde a 487 novas confirmações em relação à última atualização, feita sexta-feira, dos dados da pandemia no País, 14% de incremento. As mortes pela doença chegam a 114, com aumento de 22 casos em relação à última contagem. O índice de letalidade está em 2,9%. Ou seja: como qualquer pessoa sensata já esperava, não se confirmou a profecia do pastor Josué Valandro Jr., da igreja batista Atitude, do Rio, de que, com a graça de Deus e a força do presidente, nenhum brasileiro morreria da pandemia no domingo de Ramos, em que Jair Bolsonaro ouviu berros de amém à frente do jardim do Palácio de Alvorada, em resposta a seus sermões de guerra;

Assuntos para comentário da quarta-feira 8 de abril de 2020