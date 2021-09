Ameaça de Bolsonaro é crime de responsabilidade

O presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade ao dizer nesta terça-feira, 7, em manifestação de apoiadores por ele convocada na avenida Paulista, que descumprirá decisões do ministro STF Alexandre de Moraes, contra quem apresentou um pedido de impeachment, já negado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. “”Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá”, disse Bolsonaro num dos momentos em que foi mais ovacionado em sua fala num caminhão de som e transmitida por redes sociais. Com 125 mil pessoas, o público esteve longe das marchas que em 2016 ajudaram a depor a então presidente Dilma Rousseff. O Globo informouque, em reunião privada, ministros do STF manifestam indignação, Ou seja, além de abaixo do esperado, atos foram tiro no peito.

Assuntos para comentário na quarta-feira 8 de setembro de 2021