Ambientalistas exploram menina sueca

Mais uma farsa da ONU: um tal de Fundação Right Livelihood Award concedeu o Prêmio Nobel Alternativo (seja lá o que for isso) à teenager sueca Greta Thunberg, de 16 anos, tida como ativista ambiental, inspiradora e amplificadora de demandas políticas “por uma ação climática urgente que reflete fatos científicos” e “voz poderosa de toda uma geração de jovens”. A esquerda ociosa, sem votos nem postos do mundo contemporâneo, apela para a exploração infantil, ao escolher a escolar, que virou palmatória do mundo ao repreender líderes, escolhidos pelos povos de seus países para dirigi-los, por não atenderem a suas utopias infanto-juvenis. É um clássico caso de exploração de menor, que não foi eleita a nada por ninguém em país nenhum e feita ícone pelo nada, que é a ONU. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.