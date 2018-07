Álvaro Dias contra a política tradicional

Em entrevista levada ao ar no programa Hora do voto da TV Gazeta, com Maria Lídia Flândoli e José Nêumanne Pinto, o pré-candidato à Presidência da República pelo partido Podemos, Álvaro Dias declarou guerra total à política tradicional, seus métodos e seus praticantes, prometendo usar a força que terá se for eleito chefe do governo em outubro para reformar hábitos e práticas da República brasileira. Senador da República e ex-governador do Estado do Paraná pelo PSDB, o presidenciável também não admite a possibilidade de recuar da decisão de lançar o próprio nome numa eventual aliança com o candidato lançado pelo seu ex-partido, Geraldo Alckmin. A entrevista, como os outros programas da série, foi ao ar domingo 8 de julho de 2018, às 21 horas.

