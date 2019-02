Alucinações da esquerda

As alucinações do ditador bolivariano da Venezuela, Nicolás Maduro, não se limitam mais às conversas que mantém com seu ídolo e inspirador, Hugo Chávez, através do bico de um passarinho. Agora para justificar os tiros de suas tropas e milícias fiéis que provocaram mortes e ferimentos chegou ao extremo de argumentar que Donald Trump planeja invadir seu país usando as carretas com alimentos e remédios que compunham a ajuda humanitária de vários países para seu povo faminto, humilhado e espoliado por um regime brutal e incompetente que levou a economia à falência. O pior é que uma campanha de vários apoiadores de esquerda levam essa narrativa ao paroxismo no exterior.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário da segunda-feira 25 de fevereiro de 2019

1 – Haisem – O que dizer da comemoração feita pela ditadura de Nicolás Maduro por não haver entrado em território venezuelano da ajuda humanitária encaminhada ao sofrido, faminto e humilhado povo venezuelano.

SONORA_MADURO 2502

2 – Carolina – O que justifica declarações do ex-chanceler brasileiro Celso Amorim, atualmente em missão em Genebra, na Suíça, em que critica a posição do governo brasileiro a que serve e a postura “antidemocrática” da oposição venezuelana e defende as fantasias ensandecidas de Nicolás Maduro

3 – Haisem – Por que os partidos de esquerda brasileiros se solidarizam com a ditadura bolivariana da Venezuela, fechando os olhos para a situação desesperadora da população do país, levada à miséria pelo regime

4 – Carolina – Até que ponto a declaração dura do Itamaraty sobre reação do governo venezuelano à entrega da ajuda humanitária fere, como critica a esquerda, a soberania nacional do país vizinho

5 – Haisem – Qual é sua opinião sobre projeto do deputado Campos Machado de proibir lives de deputados e o que levou Jananína Paschoal a pedir a seus apoiadores que não façam manifestações à frente da Assembleia Legislativa de São Paulo

6 – Carolina – Qual a sua posição sobre o projeto do senador Major Olímpio de extinguir o Fundo de Financiamento de Campanha e quais seriam suas chances de vitória no Congresso Nacional

7 – Haisem – A que conclusões é possível chegar neste momento em que se completa um mês do crime cometido contra a humanidade com o arrombamento da represa da Vale do Córrego do Feijão em Brumadinho

8 – Carolina – De que adiantou a tardia e vaga entrevista coletiva do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, para amenizar o tratamento dispensado pelo clube aos familiares dos garotos mortos no incêndio do CT do clube na Vargem Grande, no Rio

SONORA_PRESIDENTE FLAMENGO