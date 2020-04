O ministro Alexandre de Moraes, do STF, proibiu a posse de Alexandre Ramagem, presidente da Abin, na direção-geral da PF. O presidente Jair Bolsonaro demitiu Maurício Valeixo do cargo exigindo do ex-ministro da Justiça Sergio Moro que nomeasse para o lugar este amigo de confiança de seus filhos, mas o PDT pediu e STF aceitou a suspensão da posse pelo uso evidente de desvio de finalidade.