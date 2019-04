Alerj não se emenda

Recentemente tomamos conhecimento de que a Alerj, que protagonizou vexames de toda espécie recentemente, se tinha superado com a decisão de dar posse a cinco deputados na prisão e o sexto em casa, onde cumpre pena. A Justiça proibiu, a Casa rebelou-se e recorreu e, enquanto o episódio não é decidido, seus membros resolveram mostrar que vergonha na cara é mesmo um produto em falta na sede, o belo prédio do Palácio Tiradentes: inventou um tipo especial de prisão e deu porte de arma aos deputados nada nobres. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da sexta-feira 12 de abril de 2019.

