Alcolumbre e Toffoli acobertam Serra

Mandado de busca e apreensão da Polícia Federal e do Ministério Público Federal Eleitoral no gabinete do senador José Serra (PSDB-SP) foi impedido por obstrução decretada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), com o apoio do presidente do STF, Dias Toffoli, em decisão monocrática no plantão de recesso, contrariando decisão do plenário, segunfo a qual não há foro privilegiado de parlamentar se o crime de que é acusado não tiver sido cometido em exercício do mandato. Esta é mais uma evidência de que os suspeitos, acusados, processados e condenados da elite delinquente nacional estão em estado de união indissolúvel para garantir a impunidade dos criminosos de PT, PSDB, seus satélites e da famiglia Bolsonaro. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

