Alcolumbre e Maia contra o povo

Levantamento do jornal O Estado de S. Paulo constata que maioria dos deputados e senadores é a favor da autorização para condenado em segunda instância começar a cumprir pena. No entanto, as tentativas de transformar essa vontade de representantes do povo em lei se perdem em negociações sem fim.´pois os presidentes do Senado, Davi Alcolulmbre. e da Câmara, Rodrigo Maia, sabotam de forma canalha as mudanças necessárias para que os bandidos da política deixem de gozar a proteção servil que lhes dão.

