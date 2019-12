A CCJ do Senado aprovou projeto de lei que refaz artigo do Código de Processo Penal que desautoriza prisão de condenados em segunda instância. Mas o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, prefere tornar essa decisão letra morta para manter acordo com Rodrigo Maia para Câmara votar antes PEC que altera Constituição. E não explica por que as duas não podem tramitar em paralelo.