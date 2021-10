AIDS em vacinados: mentira de Bolsonaro

1 – #jairbolsonaro cometeu crimes graves de mentira e preconceito ao ler notícia falsa sobre incidência maior de AIDS entre pessoas imunizadas contra a covid no Reino Unido. 2 – CPI vai incluir crimes de quinta-feira no relatório, a ser votado esta semana, e relator, Renan, disse que risadas dos Bolsonaros são apenas evidentes sinais de desespero deles. 2 – Paulo Gado Guedes disse que chefão não é populista, mas popular em passeio no Distrito Federal no fim de semana, fundando neoliberalismo selvagem e populismo contra povo. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.