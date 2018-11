Ai, que peninha de Lula!

Mais uma vez, agora em entrevista ao jornal argentino Clarin, o ex-presidente Fernando Henrique manifestou seu incômodo pessoal com a prisão do sucessor dele, Lula, numa demonstração de desapreço por uma decisão do Judiciário, tomada em respeito às normas do Estado de Direito, que devem ser cumpridas em relação a qualquer cidadão. Ainda neste fim de semana, o ex-presidente do STF Ricardo Lewandowski, segundo registro de O Globo, está “desolado” com o resultado da eleição presidencial de outubro, insatisfeito com a derrota sofrida pelo mesmo líder político, deixando claro seu desprezo pela soberania popular, que não condiz com sua condição de membro do Judiciário. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da segunda-feira 12 de novembro de 2018.

