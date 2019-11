AI 5, lembrança infeliz de um ignorante

Eduardo, o filho 03 do presidente Bolsonaro, disse, em entrevista a Leda Nagle, que AI 5 seria uma opção para enfrentar possíveis convulsões sociais criadas pela esquerda. O pai mandou o repórter que o entrevistou a respeito cobrar dele. Em seguida, o deputado disse que a imunidade parlamentar lhe permite falar o que bem entender. Tudo errado. Não há expectativa nem perspectiva de convulsões sociais similares à do Chile no Brasil. Qualquer citação do ato que instituiu a ditadura de 1968 é recebida com repugnância e temor entre todos, inclusive militares. Se o pai se recusa a recriminar o filho, também deveria eximir-se de indicá-lo para qualquer cargo público sob sua responsabilidade.

Assuntos para comentário da sexta-feira 1 de novembro de 2019

1 – Haisem – A manchete do Estadão de hoje é: Repúdio a fala sobre ‘novo AI 5’ obriga Eduardo a se desculpar. O que você acha que teria levado o filho de Jair Bolsonaro a falar esse disparate, que mereceu reação contrária de todos, inclusive dos militares, incluindo aí o próprio Jair Bolsonaro

SONORA_EDUARDO AI5 0111

2 – Carolina – Por que esse palpite infeliz causou tanto reboliço nos meios políticos e que conseqüências ela pode vir a ter para a democracia

3 – Haisem – Você achou ter sido adequada e suficiente a reação do presidente da República ao cumprir o juramento feito na posse de defender a Constituição

SONORA_PRESIDENTE AI5 0111

4 – Carolina – O pedido de desculpas do deputado, que teve 1,8 milhão de votos, foi satisfatório e justifica sua eventual indicação para cargos de alta relevância, como a embaixada do Brasil em Washington

SONORA_EDUARDO DESCULPAS 0111

5 – Haisem – Perícia sobe menção a Bolsonaro foi feita em 2h25 – é outro título referente à família presidencial na dobra de cima da primeira página do Estadão. Você ainda tem algo a dizer sobre o assunto da menção ao nome de Bolsonaro na cobertura do Jornal Nacional sobre a investigação policial da execução de Marielle Franco e Anderson Gomes

6 – Carolina – Que sinais dá a ordem do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, de mandar soltar os ex-governadores do Rio de Janeiro Anthony e Rosinha Garotinho

7 – Haisem – Que reação você teve ao ler o artigo Uma certa dimensão do desastre, de Fernando Gabeira na página de Opinião do Estadão hoje

8 – Carolina – Que lacunas preenchem as informações trazidas ao leitor do Estadão ao ler o artigo intitulado Não chores por mim, Argentina, do jornalista Flávio Tavares, na mesma página 2 do jornal

