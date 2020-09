AGU suspende promoções em massa

A Advocacia-Geral da União (AGU) atendeu a exigência do MP do TCU e suspendeu a promoção em massa que levou 606 procuradores federais do órgão ao topo da carreira – com salários de R$ 27,3 mil. A decisão é do procurador-geral federal, Leonardo Lima Fernandes. Na última sexta-feira, 18, uma portaria da AGU promoveu 607 servidores, dos quais 606 passaram a integrar o topo da carreira da procuradoria federal . A medida, segundo a advocacia-geral, seguiu os critérios de antiguidade e merecimento. Com a portaria, agora suspensa, 3.489 dos 3.738 procuradores federais da AGU – 92% da categoria – atingiriam o topo da carreira. Antes tarde do que nunca, mas é melhor prevenir do que remediar. O pagador de impostos sente-se aliviado pela suspensão, embora tema recaída, de vez que a farra foi suspensa, não cancelada.

Assuntos para comentário da sexta-feira 25 de setembro de 2020

1 – Haisem – Sob pressão, AGU suspende promoção em massa de servidores – Esta é a manchete da edição impressa do Estadão. Diante desta boa notícia você acha que a reação do pagador de impostos deve ser de alívio ou de expectativa em relação a algum novo abraço de urso da casta burocrática

2 – Carolina – Bolsonaro é apoiado por 40%, aponta a pesquisa – Este é o título de chamada na primeira página do jornal. Que perspectivas para a disputa eleitoral de 2022 você enxerga neste Ibope contratado pela Confederação Nacional da Indústria

3 – Haisem – País perdeu dois Estados de São Paulo em cobertura natural – é o título de outra chamada de primeira página hoje. Você já esperava esta dimensão absurda na devastação de nossos biomas e a que ela se deve

4 – Carolina – O que você acha de o ministro-chefe da Secretaria do Governo e o líder do mesmo governo na Câmara terem interrompido de forma brusca entrevista do ministro da Economia e este ainda lhes ter agradecido por defendê-lo da sanha da imprensa

5 – Haisem – Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro declara Crivella inelegível e cabe recurso – é o título de mais uma chamada de primeira página do jornal. Que conseqüência você acha que esta decisão da Justiça terá sobre a eleição municipal no Rio de Janeiro este ano

6 – Carolina – Declarações do ministro da Educação repercutem mal dentro do governo – Este é o título de uma notícia publicada na capa do Portal do Estado disponível para o assinante do jornal. Quais as conseqüências práticas das frases infelizes do novo titular da pasta e o que poderá levá-lo à fritura e à demissão, em sua opinião

