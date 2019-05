AGU a serviço do STF

Quando todos os juristas com um mínimo de decência e vergonha na cara condenaram a censura e o inquérito em que o STF acusa, investiga, defende e julga, o advogado-geral da União, André Mendonça, fez parecer oficial aprovando a lambança. E quando a juíza Solange Salgado aceitou queixa do MP do TCU contra o ominoso banquete de R$ 1,3 milhão orçado pelo mesmo STF, foi o dito cujo funcionário quem entrou com a ação vitoriosa no TRF 1 e o orçamento foi aprovado. Pergunta a Bolsonaro; o advogado-geral da União é subordinado ao presidente da República ou ao do STF? Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quinta-feira 9 de maio de 2019.

