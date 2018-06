Afronta à Justiça

Ao absolver por 5 a 0 a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e seu marido, o ex-ministro do Planejamento Paulo Bernardo, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal prosseguiu em seu insano escárnio contra a sociedade brasileira, que exige combate à corrupção na gestão pública e na política, e afrontou a Justiça brasileira, cuja essência está na primeira e na segunda instâncias, e não na Corte, que se pretende monárquica. Mas também contrariou o discurso político, que os absolvidos repetiram, contra as delações premiadas “sem provas”. Afinal, várias delas tornaram óbvia a atuação delinquente dos acusados e terminaram sem valer.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107.3 – na quarta-feira 20 de junho de 2018)

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Para ouvir Lá vem o Brasil descendo a ladeira, com Moraes Moreira, clique aqui

Assuntos para comentário de quarta-feira 20 de junho de 2018

1 – Haisem Por que a Segunda Turma do Supremo Tribunal absolveu a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, senadora Gleisi Hoffmann, do Paraná, e seu marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, além de outros réus, dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, apesar dos inúmeros testemunhos de delatores premiados que os denunciavam?

2 – Carolina Depois dessa decisão de ontem, o que esperar da mesma turma no julgamento confirmado para terça-feira 26 do recurso para anular o julgamento em primeira e segunda instâncias que condenou Lula pelos mesmos crimes a 12 anos e um mês de prisão?

3 – Haisem Você tem ideia de por que deputados têm retirado suas assinaturas de apoio à CPI da Operação Lava Jato?

4 – Carolina Você acha que a demissão de alguns burocratas da administração do Presídio da Papuda em Brasileira resolve ou atenua a terrível descoberta de que quem tem dinheiro há mais tempo manda mais que o diretor e é obedecido por outros privilegiados?

5 – Haisem Será que a campanha em que atores dizem que a culpa da crise é dos governos anteriores ao de Temer conseguirá reverter a descida do governo Temer ladeira abaixo em matéria de impopularidade?

6 – Carolina Qual o significado real da decisão tomada por Donald Trump de retirar os Estados Unidos da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas?

7 – Haisem Qual a contribuição que os machistas gaiatos brasileiros que gravaram um vídeo fazendo gracinha com uma moça russa fazendo-a repetir um refrão chulo e a torcida mexicana que xinga os goleiros adversários estão dando para a imagem da América Latina na Copa da Rússia? Dá pra levar esse tipo de coisa na chamada esportiva?

8 – Carolina Você poderia nos antecipar um aperitivo da entrevista semanal que tem publicado no seu blog, já que vai viajar e só voltará a nosso convívio na terça-feira 26 de junho, justamente quando a Segunda Turma do STF vai julgar o pedido de cancelamento do processo de Lula?

SONORA Moraes Moreira Lá vem o Brasil descendo a ladeira

https://www.youtube.com/watch?v=ZBzjLgj52M4