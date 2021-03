Afonsinho: sobra dinheiro, falta técnica

1 – Em Dois dedos de prosa, “meu caro amigo Afonsinho”, como canta Gil, revelou sua preocupação com a fuga das “joias” das bases dos times brasileiros para a Europa, principalmente para a Inglaterra, sem tempo para amadurecerem nos times de juniores dos clubes que os revelam. 2 – Ícone da luta contra a escravidão de craques por donos de seus “passes”, o paulistano, que se tornou famoso no Botafogo do Rio, lamenta ainda o excesso de transmissões ao vivo de jogos pela TV paga, que provoca cansaço e saturação em relação ao esporte, um negócio com muita renda, mas que não desperta a mesma atenção de antigamente. 3 – Sãopaulino por influência do pai, que lhe deu uma camisa do goleiro Poy, o craque hoje consagrado no clube alvinegro da estrela solitária, lamenta as quedas para divisões interiores de times da grandeza do próprio Botafogo e também de Vasco, Cruzeiro, Santa Cruz e Náutico, vítimas não de circunstâncias, mas de um problema que define como “estrutural” em sua coluna na Carta Capital. 5 – Para ele, isso se reflete na decadência da seleção brasileira em Mundiais. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.