Afilhados de Lula quebraram a Oi

Em 1943, Getúlio Vargas atendeu a um pleito exclusivo de seu às vezes desafeto e às vezes aliado Assis Chateaubriand e criou uma lei para garantir o pátrio poder do “Velho Capitão” sobre a filha fora do casamento. A lei passou, Chatô teve o que queria e o texto passou para a História como a “Lei Teresoca”. Em 2008, Lula fez Congresso aprovar uma lei só para garantir aos compadres Carlos Jereissati e Sérgio Andrade o comando do que o marketing do PT apelidou de “supertele” brasileira. Virou a Lei Telezoca. Em fevereiro de 2020, 12 anos depois, a Oi faliu e a solução seria cassar-lhe a concessão e pô-la em leilão. Mas o governo Bolsonaro o fará? Eis a questão.

Assuntos para o comentário da segunda-feira 19 de agosto de 2019

1 – Haisem – Qual foi o spoiler dado pelo escritor britânico mais importante de todos os tempos e que viveu e escreveu na Inglaterra na virada do século 16 para o 17 na atual realidade brasileira

2 – Carolina – A que conclusões você chegou quando leu a manchete do Estadão de sábado sobre o aviso que o presidente da Telefônica Oi deu à Agência Nacional de Telecomunicações sobre o esgotamento dos recursos disponíveis para continuar executando seus compromissos com o público

3 – Haisem – Que erros graves, a seu ver, estão sendo cometidos pelos gestores públicos da poupança do cidadão nacional ao deixar de punirem como deveriam a telefônica Oi e a empreiteira Odebrecht

4 – Carolina – Este é um problema recente, que, por isso, poderia dar a esses gestores públicos o pretexto da surpresa

5 – Haisem – Você acha que eventualmente o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, teria razões para ir à justiça reivindicar a liberação de apresentar notas fiscais para justificar despesas nos gastos com suas cotas pessoais

6 – Carolina – Você acha que as tentativas de interferir na substituição de superintendentes regionais da Polícia Federal e da Receita no Rio poderão, como é prometido pelos sindicatos dos auditores, provocar uma debandada generalizada das corporações em reação a arbitrariedades

7 – Haisem – Qual é a importância da entrevista desta semana no Blog do Nêumanne

8 – Carolina – O que você tem a dizer sobre a perda causada pela morte do homem público Roberto Gusmão neste sábad