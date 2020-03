Adiar eleições é golpe

O bochicho nos corredores das sedes dos três poderes da República, em Brasília, de conspiradores querendo adiar eleições municipais deste ano para 2022 por causa da pandemia que assola e assusta o Brasil é tão intenso que o ministro do STF e do TSE Luís Roberto Barroso sentiu-se na obrigação de garantir que não há motivo nenhum para esse adiamento, pois outubro ainda está muito longe e há tempo para realizar o pleito. O pretexto é unificar todas as disputas num ano só para economizar. É um motivo cínico, pois, como se sabe, as votações custam cada vez mais. Está na hora de fazer um panelaço unindo todo mundo para forçar o Legislativo a devolver os 19 bilhões de reais de emendas para prefeitos ao Orçamento da União e usar os fundos eleitoral e partidário para financiar o combate à terrível pandemia. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui