Adiamento conveniente

Das duas uma: ou o ministro do STF Marco Aurélio Mello, relator da ADC, aceitou o pedido do autor dela, o partideco PEN/Patriotas, para adiar por cinco dias sua discussão em plenário, para atender ao clamor generalizado pela necessidade de a cúpula do Poder Judiciário deixar de ser instrumento de tensão e passar a ser uma instituição com um mínimo de credibilidade, como preconiza o professor Joaquim Falcão, ou teme ser derrotado de novo pelo voto sereno, discreto e ajuizado da colega Rosa Weber. Seja qual for o motivo de Sua Excelência, a Nação recebe com alívio o adiamento de mais esta tentativa espúria de transformar o cumprimento de pena em nossa excrescência exclusiva.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quarta-feira 11 de abril de 2018, às 7h40m)

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Para ouvir Rua Augusta, com Ronnie Cord, clique aqui

Abaixo, assuntos do comentário:

1 – Haisem A reviravolta provocada pelo PEN/Patriotas ao pedir o prazo de cinco sessões para seu novo advogado se inteirar da ação declaratória de constitucionalidade, concedida pelo relator Marco Aurélio Mello, vai ajudar a pacificar o Supremo Tribunal Federal ou em nada alterará a eventual ordem das coisas?

SONORA_NOVO ADVOGADO PEN 1104

2 – Carolina O que justifica o protagonismo de partidecos como esse tal de PEN na pauta do STF se eles não têm um mísero voto para chamar de seu?

3 – Haisem Até quando o STF manterá esse clima de belicosidade que transforma a instituição em 11 STFs em vez de um só?

4 – Carolina Ao fim e ao cabo de cinco dias dados por Marco Aurélio para a sessão do Supremo Tribunal Federal quem vai comemorar, o juiz Sérgio Moro que conta com o voto favorável da ministra Rosa Weber à manutenção da jurisprudência que possibilita a prisão após a segunda instância ou os advogados inclusive os de Lula que acham que ocorrerá justamente o contrário e ela votará de acordo com o que disse ser sua convicção pessoal?

SONORA MORO 1104 WEBER

5 Haisem Em que legislação se baseiam os governadores, senadores e um ex-deputado que exigiram visitar Lula na prisão ontem em Curitiba?

6 – Carolina O que justifica a decisão da 2.ª turma do STF, com votos a favor do relator Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli e contra de Edson Fachin, para devolver o ex-governador Sérgio Cabral, atualmente preso em Curitiba, às regalias que tinha na prisão de Benfica no Rio?

7 – Haisem O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) pediu nesta ontem ao tribunal que anule a renovação da concessão de terminais do grupo Libra no porto de Santos. Isso vai ter alguma influência no inquérito que envolve Temer, Moreira Franco e Eliseu Padilha que põe sub judice o decreto da renovação das concessões no maior porto do País?

8 Carolina Em que se baseia o Ministério Público Federal para acusar o advogado José Yunes, descrito como “advogado de reputação ilibada” pela defesa de seu amigão Michel Temer de distribuir propinas?

SONORA Rua Augusta Ronnie Cord

https://www.youtube.com/watch?v=OByqAxGeW84