Adalbertovski: a luta do vírus contra o sapiens

1 – O escritor #joseadalbertovskiribeiro disse na série #doisdedosdeprosa que a #pandemiadacovid hoje é mais uma batalha da guerra milenar que os #microorganismos travam contra o #homosapiens pelo domínio da #terra, desde que o #microbio disse ao #homem no #mitodacavernadeplatao: “Este #planeta é pequeno demais para nós dois”. 2 – Em #planetamicrobio, seu livro recém-lançado, ele afirma que “a vida planetária é filha das #algasazuis” e que “a #humanidade é #blue!”. 3 – O livro nasceu de uma extensa e cuidadosa pesquisa da vida íntima dos microorganismos, em que descreve a festa de luzes do sexo dos #vagalumes e o sacrifício do macho pela fêmea no rito da reprodução das abelhas. #joseneumannepinto. #diretoaoassunto. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

