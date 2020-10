Acordão para corruptos dos 3 Poderes

1 – Acordão de políticos, gestores públicos e magistrados dos mais altos tribunais garante indicados de Bolsonaro e do Centrão para STF e TCU. 2 – Maria do Socorro de Carvalho Marques, mulher do indicado pelo presidente da República para a cúpula da Justiça, está lotada em gabinete de senador bolsonarista do Estado de Kássio Nunes Marques. 3 – Aconselhado pelo filho 02, Bolsonaro proíbe compra de vacina chinesa contra Covid, mas não interrompe fluxo comercial com a China, para onde foram exportados R$ 62 bilhões em 2019. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.