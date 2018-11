Acertos no BC e no Itamaraty

Bolsonaro acertou em cheio em três escolhas técnicas para seu futuro governo, ao indicar Ernesto Rodrigues para ser chanceler e Roberto Campos Neto para presidente do Banco Central; e manter Mansueto Almeida na Secretaria do Tesouro Nacional. Diplomatas e economistas insatisfeitos podem se mudar para Caracas ou Havana. Chega de mimimi e chororô de derrotado, ora bolas! Se gostou deste vídeo, por favor, inscreva-se no meu canal, clique no sininho para ser avisado de minhas próximas gravações e publicações e me acompanhe de segunda a sexta no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado FM 107,3 (eldorado@estadao.com.net), das 7h30m às 8h, e no podcast Estadão Notícias, às 6; e ainda diariamente no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão e no site Estação Nêumanne (www.neumanne.com). Direto ao Assunto. Inté!

