Chiliques de derrotados

Mercado apoiou anúncio de Bolsonaro da nomeação de Roberto Campos Neto, cujo avô é ícone da economia liberal no Brasil, para a presidência do Banco Central e da manutenção do economista Mansueto Almeida na Secretaria do Tesouro Nacional. Mas corredores do Itamaraty fervilharam com a indignação das candinhas de esquerda de sempre e de coleguinhas dos meios de comunicação aflitos com mais esta evidência da derrota eleitoral da esquerda contra indicação do embaixador Ernesto Araújo para chanceler. Reclamaram de que o indicado nunca ocupou uma embaixada importante, como se Fernando Henrique, ministro de Itamar, tivesse sido ao menos diplomata. Ora!

1 – A manchete do Estadão desta sexta-feira é “Bolsonaro escolhe perfil técnico para comandar o Banco Central”. Quais são os sinais que, a seu ver, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, dá ao anunciar Roberto Campos Neto para a presidência do Banco Central e a permanência de Mansueto Almeida na Secretaria do Tesouro Nacional?

2 – Você acha que se justifica a celeuma criada no Brasil e no exterior com o anúncio de que o novo chanceler vai ser o diplomata de carreira Ernesto Araújo porque ele publicou textos favoráveis a Trump, elogiou Bolsonaro e não ocupou ainda nenhuma embaixada de relevância?

3 – O que você tem a comentar no caso do abandono pelos médicos cubanos dos postos que ocuparão até o fim do atual governo no programa Mais médicos por causa das críticas do presidente eleito Jair Bolsonaro ao fato de o salário deles ser pago ao governo cubano e não aos profissionais contratados e que prestam serviços no interior do País?

4 – O que você acha que pode haver de errado a equipe de transição sob o comando do futuro ministro de Economia, Paulo Guedes, e de alguns generais estar preparando um relatório sobre os abusos cometidos pelas administrações petistas no chamado aparelhamento dos bancos públicos e de empresas estatais?

5 – Você concorda com a afirmação feita pelo presidente Michel Temer em seu pronunciamento oficial de comemoração dos 129 anos da proclamação da República de que está entregando um país a seu sucessor muito melhor do que o que ele recebeu da antecessora, Dilma Rousseff?

6 – Faz algum sentido para você a crítica feita por Lula aos policiais, procuradores e juízes federais da Operação Lava Jato de que, se não fosse o que ele chama de perseguição deles, ele teria vencido a eleição no primeiro turno, conforme demonstravam as pesquisas de opinião?

7 – Qual será, a seu ver, o resultado da votação no Congresso Nacional do projeto, caro aos eleitores de direita que estão comemorando a vitória de seu candidato Jair Bolsonaro, da Escola Sem Partido? Esse pleito tem futuro ou não dará em nada como muitos outros temas polêmicos ainda em discussão no Congresso e no Supremo?

8 – O que de interessante o correspondente do Estadão em Genebra, na Suíça, Jamil Chade, está contando a respeito das investigações da promotoria na Suíça sobre crimes financeiros cometidos pelos tucanos de alta plumagem da elite social-democrata no Brasil?