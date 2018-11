Acertos, não derrotas, de Bolsonaro

Ao contrário do que apregoam coleguinhas e veículos de comunicação amuados com a vitória de Bolsonaro nas urnas, ele não foi derrotado na infame sessão do Senado que reajustou subsídios dos 11 ministros do STF. Prejudicados fomos todos nós, que pagaremos a conta. E também é correta sua decisão de extraditar o criminoso italiano Battisti, STF à parte. Se gostar deste vídeo, por favor, dê um like, inscreva-se na minha conta e clique no sininho para ser avisado de quando gravar e publicar os próximos. Direto ao assunto, inté. Podemos ainda nos encontrar no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado (FM 107,3, eldorado@estadao.com.net), no Blog do Nêumanne no Estadão (https://politica.estadao.com.br/blogs) e no meu site Estação Nêumanne (www.neumanne.com).