Abutres rondam o museu

Leio o noticiário sobre o descalabro que foi a perda do mais antigo, mais respeitado e mais rico acervo museológico do País, queimado no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, e agora o pesar, sempre imenso, se soma à preocupação com o futuro. Enquanto o governo federal de políticos oportunistas e a reitoria da UFRJ de revolucionários comunistas do PSOL, PCB, PCdoB e PT entram em conflito estéril a respeito de quem gastou quanto na instituição e tentam garantir as próprias pele e reputação mantendo seus empregos públicos numa restauração impossível e mentirosa. O correto deveria ser demitir os maiores responsáveis e manter o prédio em ruínas para servir de exemplo. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde as 6 horas da quarta-feira 5 de setembro de 2018.

