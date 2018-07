A atitude atrabiliária do promotor André de Freitas, ao mandar o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral para a solitária por considerar desrespeitosa sua postura diante da sua “otoridade” dá sentido ao uso da expressão “abuso de autoridade”. Promotores e juízes, empolgados com a boa fama que estão gozando perante a sociedade por sua atuação no combate aos criminosos de colarinho-branco, exageram e o juiz Rafael Estrela fez muito bem em mandar o “interno” de volta à cela coletiva, avisando que a ordem do promotor foi absolutamente fora da lei. Alguém precisava contar ao dr. Freitas que promotor é parte no processo e só quem julga e determina é o magistrado, ninguém mais. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no ar no Portal do Estadão desde as 6 horas da quarta-feira 25 de julho de 2018.

