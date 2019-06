Abraço hipócrita no Museu

Principais responsáveis pelo incêndio ominoso que destruiu Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, no Rio, diretores da instituição e militantes do PSOL que dirigem a UFRJ, sua gestora, se reúnem para abraçar ruínas e exigir verbas para que volte a funcionar. Bando de hipócritas! A memória guardada na instituição foi destruída pelo fogo, ateado pelo desleixo e descaso da universidade e das autoridades federais que transferem a gestão de museus para elas, para que se tornem suas cúmplices na incompetência geral do serviço público no Brasil. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da segunda-feira 10 de junho de 2019.

