Abdenur prevê dias difíceis para Biden

O ex-embaixador do Brasil nos EUA e na China, Roberto Abdenur, não acredita que o presidente Donald Trump consiga êxito algum em sua tentativa de ganhar a eleição norte-americana na Justiça. Mas prevê grandes dificuldades para o próximo chefe do Executivo na grande potência militar do mundo para conseguir unir os cidadãos em seu governo, pois o derrotado teve mais de 71 milhões de eleitores, que, a seu ver, serão fiéis ao perdedor e a sua narrativa de fraude eleitoral e de contestação da visão multilateral e tolerante do vencedor. No vídeo Nêumanne Entrevista Roberto Abdenur, este também lamentou a postura agressiva do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, em relação àos democratas nos EUA e à China, pois o País terá de lidar com ambos. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

