Abandonado pelo DEM, Maia se irrita

Ao ser informado pelo presidente do DEM, ACM Neto, esta noite de que a maioria dos deputados do partido apoiaria a candidatura de Arthur Lira (Progressistas-AL) para o comando da Câmara, e não Baleia Rossi, Rodrigo Maia se irritou. O presidente da Câmara ameaçou deixar o DEM. A reunião ocorreu na casa dele, onde também estavam líderes e dirigentes de partidos de oposição, como o PT, o PC do B e o PSB, além do próprio MDB. Maia encerra o mandato à frente da Câmara hoje e, segundo apurou o Estadão, afirmou que, se o DEM lhe impusesse uma derrota, poderia sair do partido e autorizar um dos 59 pedidos de afastamento de Bolsonaro. Integrantes da oposição que estavam na reunião apoiaram o presidente da Câmara e chegaram a dizer que ele deveria aceitar até mais de um pedido contra Bolsonaro.

Assuntos para comentário na segunda-feira 1 de fevereiro de 2021

Sonora – Hino do Palmeiras

1 – Haisem – Sob ingerência do Planalto, Congresso elege presidentes – Esta é a manchete de primeira página da edição impressa do Estadão de hoje. Quais as conseqüências práticas para nosso cotidiano traz a constatação deste fato

2 – Carolina – Que importância poderá ter, a seu ver, a pressão exercida por ex-procuradores em documento apresentado ao procurador-geral da República, Augusto Aras, pedindo que denuncie o presidente Jair Bolsonaro por crimes cometidos no exercício de seu mandato

3 – Haisem – Bolsonaro irá para a cadeia, diz Kataguiri – O que você tem a revelar a nossos ouvintes sobre o vídeo Nêumanne entrevista Kim Kagatuiri que editou no fim de semana no Blog do Estadão

4 – Carolina – Cresce morte por covid sem fator de risco no Amazonas – Este é o título de chamada no alto da primeira página do jornal hoje. Por que esta notícia tem o potencial de assustar muito todos os brasileiros conscientes, vivam ou não na região Norte do País

5 – Haisem – Aulas começam hoje nas escolas particulares de São Paulo – Este é o título de uma chamada de primeira página do Estadão hoje. Como você encara esta novidade no cotidiano brasileiro a partir de agora

6 – Carolina – Ode ao produtor de Cartola e Adoniran – Este é o título de chamada de primeira página do Estadão de hoje abordando o lançamento do livro A Revolução Pela Música , que conta a importantíssima saga de João Carlos Botezeli na discografia de grandes compositores populares do Brasil. Que importância tem essa biografia, na sua opinião