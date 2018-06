Abaixo da crítica

O governo Temer é tão desastrado, sem rumo e despreparado que produziu uma crise que se prolonga para, sem força nem poder, acabar com a pane seca e a crise de desabastecimento de alimentos cedendo em tudo o que pediram os transportadores de cargas que bloqueavam estradas e saídas de refinarias, inclusive providências proibidas por lei. É o caso do tabelamento do frete, que contraria a economia de mercado, vigente por dispositivo constitucional. Como não conseguem cumprir o trato, os negociadores desatinados e desinformados levaram a uma situação descrita na linha fina da manchete do Estadão: “embarques do agronegócio têm 11 dias de atraso, indústria sente falta de insumos; tabela está sendo negociada”. Que porcaria de governo!

Assuntos do comentário da terça-feira 12 de junho de 2018

1 – Haisem – A manchete do Estadão hoje é espantosa: “Indefinição sobre frete de carga trava transporte.” Se o governo Temer não consegue cumprir uma condição que aceitou para interromper os bloqueios de estradas e definir fretes, ele consegue definir o quê?

2 – Carolina O ministro dito Extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, tem razão quando diz que vazamento dos inquéritos da Polícia Federal representa o “assassinato político” de seu chefe, o presidente Michel Temer?

3 – Haisem Até que ponto o uso de parte da arrecadação das loterias suprirá o combate ao crime e à violência pelo tal de Sistema Único de Segurança Pública – SUSP -, lançado ontem pelo governo?

4 – Carolina A defesa feita ontem pela presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, da liberdade de imprensa produzirá algum efeito benéfico na luta contra a violência contra jornalistas no Brasil, que tem sido uma das mais terríveis pragas nas instituições brasileiras contemporâneas?

5 – Haisem O recurso apresentado pela procuradora-geral da República Raquel Dodge pedindo a volta à prisão do ex-presidente da Fecomércio Orlando Santos Diniz e do ex-dirigente da Dersa Paulo Vieira de Souza, soltos da cadeia por habeas corpus do ministro do STF Gilmar Mendes, pode ser o início da reversão dessa guerra deste senhor contra o combate à impunidade que tem avançado e feito muito sucesso na primeira instância?

6 – Carolina O relator da Lava Jato, ministro do STF Luiz Edson Fachin, faz bem ao mandar mais um pedido de liberdade da defesa de Lula à Procuradoria-Geral da República para dar seu parecer ou já devia ter anunciado a decisão pedida?

7 – Haisem Por que, ao depor ontem em defesa de Lula perante o juiz Sérgio Moro no processo sobre a ocultação de patrimônio e uso de propina na reforma do sítio Santa Bárbara, em Atibaia, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que só tem a reformar sua cabeça?

8 – Carolina Como você define a confissão do deputado Nelson Marquezelli de se beneficiar do projeto que isenta caminhoneiros de multas por ser proprietário de uma frota de 120 caminhões?

