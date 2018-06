A zero, de novo

Turma do STJ aplicou mais uma goleada estonteante contra as pretensões da defesa de Lula de se livrar da condenação no processo da cobertura do Guarujá, primeiro pelo juiz Sérgio Moro em Curitiba, depois por 3 a 0 no TRF-4 em Porto Alegre; e, agora, por 5 a 0 em Brasília. Não há fantasia esperta e criativa de perseguição a sua candidatura que resista a tantos votos, mas um só voto no STF poderá virar o jogo a favor do ex-presidente se se confirmar a previsão geral de que a última instância vai desistir de vez de prisão após segunda instância e voltar a exigir, como o fez de 2009 até 2016, o chamado trânsito em julgado, ou seja a possibilidade de recorrer contra uma pena até o fim do fim do fim.

(Comentário no Jornal da Gazeta da Rádio Gazeta – FM 107,3 – na quarta-feira 7 de março de 2018, às 7h30m)

Assuntos para comentário de quarta-feira 7 de março de 2018

1 Haisem Turma do STF nega por 5 a 0 habeas corpus a Lula e ele poderá ser preso assim que julgados os recursos de segunda instância

2 Carolina Mesmo condenado Lula lidera pesquisa de intenção de votos

3 Haisem Barroso diz que defesa de Temer teve acesso a dados sigilosos e esta indica que obteve dados do processo no site do STF

4 Carolina Ministro da Agricultura declara que BRF deveria receber um prêmio

5 Haisem CNJ libera penduricalho aos juízes do Rio para pagar 9 mil por mês para presidir audiências de custória, que são de rotina

6 Carolina General Joaquim Silva e Luna, ministro da Defesa diz que segurança no Brasil está quase na UTI

7 – Haisem Assaltantes invadem Colégio Pedro II no Humaitá no Rio e fazem assalto

8 Cristiane Brasil diz que foi vítima de machismo, pois, se fosse homem não teria sofrido o que sofreu

