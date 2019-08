A volta de Torquemada de Moraes

O ministro do STF Alexandre de Moraes entrou para a História recente do Brasil ao inaugurar a censura à liberdade de imprensa depois do fim da ditadura, ao censurar reportagem da Crusoé, do site O Antagonista, relatando noticiário amplamente divulgado na imprensa dando conta de que o presidente da Corte, Dias Toffoli, era citado no propinoduto da Odebrecht como “o amigo do amigo de meu pai”. Atacado por todos os lados pela ignomínia, ele retirou a medida autoritária, mas jamais reconheceu seu erro nem pediu desculpas por ele. Agora protagoniza mais uma vez o papel de Torquemada proibindo que auditores da Receita Federal investigue um grupo de contribuintes, entre eles as mulheres do mesmo Toffoli e de outro colega, Gilmar Mendes. Com isso praticou censura de regime autoritário e violou a prerrogativa mais sagrada do Estado de Direito, a igualdade de todos os cidadãos perante a lei. O reincidente aproveitou a ocasião para exorbitar em dobro ao mandar afastar provisoriamente os dois auditores encarregados da investigação. Até quando ele abusará de nossa paciência?

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos do comentário da sexta-feira 2 de agosto de 2019-08-01

1 – Que motivos poderiam, a seu ver, ter levado o relator Alexandre de Moraes, do inquérito para investigar e punir críticos do Supremo Tribunal Federal, negado o pedido da Procuradoria-Geral da República de extingui-lo e, ao estendê-lo até o fim do ano, ainda intervir em investigação da Receita Federal que pesquisou movimentos bancários do presidente Dias Toffoli e do ministro Gilmar Mendes.

2 – O que há de tão espantoso no que vazou sobre viagens para o exterior de mulheres de ministros do STF a ponto de ter provocado essa reação da cúpula do Judiciário

3 – Que importância terá agora, na sua opinião, o despacho dado por outro ministro do STF, Luiz Fux, proibindo a destruição das mensagens de Telegram entre Sergio Moro e Deltan Dallagnol pela autoridade policial que investiga os arararraquers

4 – Que explicação você poderia dar ao fato de o ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ter atendido ao pedido do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, para esclarecer o que realmente o presidente da República, Jair Bolsonaro, sabe sobre a morte do pai dele, Fernando Santa Cruz, mas acrescentado “se quiser”.

5 – Você concorda com os críticos da decisão do presidente Jair Bolsonaro e da ministra da Família, Mulheres e Direitos Humanos, Damares Alves, por terem decidido trocar quatro dos sete membros da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos

SONORA_EUGENIA AUGUSTA 0208

6 – Você acha que Bolsonaro teve boas razões para ter recuado no acordo do Brasil com o Paraguai pela energia de Itaipu

7 – Que importância você acha que terá para o Brasil a decisão anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump de que o País será parceiro prioritário dos americanos noves fora a Organização do Tratado do Atlântico Norte

8 – O que você tem a dizer sobre o fato de, terminado o recesso branco, o segundo semestre do Legislativo ter levado à Câmara um quórum de 3 deputados