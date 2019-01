A visita da velha senhora

Mesmo sendo cabível a interpretação (assim como seria a oposta) de Toffoli ao cancelar liminar de Marco Aurélio e impor votação fechada para presidentes da Câmara e do Senado, convém imaginar que resultou mais da convicção de que Congresso não acataria decisão diferente, como já ocorreu antes, e o STF pôs o rabo entre as pernas do que sua leitura da Constituição e das leis. Além disso, é de esperar que Judiciário e Legislativo se mantenham em posição, no mínimo, adversa à do presidente Bolsonaro para espalharem obstáculos pela pista da substituição da velha política, renegada pela maioria do eleitorado, para realizar os anseios do povo. E falta ao PSL coesão para enfrentar essa reação.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para o comentário de quinta-feira 10 de janeiro de 2019

1 – Toffoli derruba liminar concedida por Marco Aurélio e resolve que eleições para mesas da Câmara e do Senado será secreta

2 – Palocci parte para a terceira delação premiada em um ano

3 – Gleisi Hoffmann vai a Caracas prestigiar a posse de Nicolás Maduro e mostra como o PT saiu completamente da realidade depois da derrota eleitoral

4 – Apartamento com 50 milhões de reais – PGR pede 80 anos para Gedel Vieira Lima e 48 para seu irmão Lúcio

SONORA BEBÊ CHORÃO

5 – Ceará registra mais 11 ataques, presos são transferidos e Moro encontra-se com governador do Espírito Santo para tratar de violência no Estado

6 – Foi providencial recuar na anunciada admissão de erro e publicidade em livro didático para 2020, que teria sido adotar ignorância como meta

7 – Manchete do Estadão hoje: “Déficit na previdência de militar é o que mais cresceu no ano passado”, mas ministro da defesa, general Azevedo e Silva, e comandante da Marinha, Ilques Barbosa, advertem que reforma da Previdência não deveroa atingir militares

SONORA_AZEVEDO E SILVA

8 – Revelação de vídeo com ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, sobre teoria da evolução de Darwin cria mais uma polêmica desagradável e desgastante

SONORA_DAMARES VÍDEO 1001