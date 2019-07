A vida “bagunçada” de Greenwald

Clonagem criminosa do telefone da líder do governo no Congresso Nacional, Joice Hasselmann, tem no Telegram aplicativo comum ao “vazamento” de mensagens atribuídas a Moro e Dallagnol pelo site Intercept Brasil, site editado pelo militante político americano Glenn Greenwald. Este tem sua aura de herói da liberdade de imprensa, que lhe foi atribuída por Dilma e pelo PT, contestada por reportagem do Washington Post de 2013 em que ele mesmo atribuiu ao fato de ter uma vida “bagunçada” na juventude por se ter envolvido com o negócio de produtos pornográficos em Nova York.

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário da segunda 22 de julho de 2019

1 – Haisem – O que você descobriu pesquisando jornais americanos de 2013, sobre o passado do advogado americano Glenn Greenwald, dono do site Intercept, que hoje está nas primeiras páginas dos jornais divulgando mensagens não periciadas do procurador Deltan Dallagnol

2 – Carolina – Qual foi a revelação chocante que você descobriu no Estadão no fim de semana sobre a evolução do custo para o contribuinte do Fundo Eleitoral dos partidos

3 – Haisem – O que ainda há a dizer sobre os efeitos deletérios da decisão monocrática do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, de subordinar partilha de dados do Coaf, Banco Central e Receita Federal com investigações do Ministério Público e da Polícia Federal

4 – Carolina – Quais são as razões do especialista em Direito no combate à corrupção Modesto Carvalhosa para insistir no pedido de impeachment de Dias Toffoli

5 – Haisem – O que há de interessante nos dados do Laboratório de Governo Eletrônico da Universidade de Brasília, segundo os quais o combate à corrupção está deixando cada vez mais de ser tema dos tuites do presidente Jair Bolsonaro

6 – Carolina – O que tem sido revelado sobre o currículo do advogado geral da União, André Mendonça, que foi citado como um “ministro terrivelmente evangélico”, do qual o presidente da República diz sentir falta no Supremo Tribunal Federal

7 – Haisem – O que vai tem a revelar de interessante sobre a entrevista que publicou esta semana no Blog do Nêumanne com o historiador e membro da Academia Brasileira de Letras José Murilo de Carvalho no Blog do Nêumanne

8 – Carolina – O que você gostaria de chamar a atenção pela relevância na rodada deste fim de semana no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão