A vez dos tucanos

A juíza federal Maria Isabel do Prado decretou a prisão temporária do ex-diretor da Dersa Paulo Vieira de Souza, Paulo Preto, tido como operador do PSDB, condenado por ela a 145 anos de cadeia, que, somados a 27 de pena anterior, somam 172 anos, 24 menos que recorde de 196 de Sérgio Cabral. Busca e apreensão em sua casa levaram à suspeição sobre Aloysio Nunes, Raul Jungmann e – tcham tcham tcham tcham – Gilmar Mendes. Aloysio, Gilmar e Paulo conheceram-se no Palacio do Planalto, onde ocuparam gabinetes no governo FHC. Logo… Se gostou deste vídeo, por favor, dê um like, inscreva-se no meu canal, clique no sininho e compartilhe-o em Facebook e Twitter. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

